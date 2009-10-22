Тігіпко: модель державного капіталізму неприйнятна для України

Претендент на пост Президента України Сергій ТІГІПКО наголошує, що модель державного капіталізму є неприйнятною для України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, він сказав: «Коли держава намагається підмінити собою бізнес, страждають обоє», коментуючи слова Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА про те, що ставка на держкорпорації як локомотиви економіки не виправдала себе і рано чи пізно їх потрібно буде або акціонувати, або ліквідувати.

«Становлення державного капіталізму в Росії відбувалося паралельно і в тісному взаємозв’язку з формуванням нинішнього політичного режиму. І те, що саме керівництво країни почало говорити про необхідність відмови від стратегії одержавлення економіки, свідчить про ступінь проблем, породжених такою політикою», – заявив С.ТІГІПКО.

«Державні корпорації у Росії стали прикладами неефективності і забюрократизованості. Вони навіть більше від приватних компаній постраждали від кризи, хоча, по ідеї, створювалися, щоб знизити вплив ризиків відкритої ринкової економіки. Приклад банкрутства «АвтоВАЗу» демонструє, що таке бізнес по-чиновницьки», - зазначив С.ТІГІПКО.

Він нагадав, що у Україні, в тому числі і серед політиків першого ешелону, є немало прихильників ідеї державного капіталізму, однак її реалізація призведе до чого завгодно, але не до економічного розквіту країни.

«Україні для економічного ривка потрібні боротьба з корупцією, ліквідація бюрократичних бар’єрів для приватної ініціативи і демонополізація ринків. Розвиток шляхом створення держкорпорацій не лише не допоможе в досягненні цих цілей, але й навпаки, поглибить вже наявні проблеми», - підкреслив С.ТІГІПКО.