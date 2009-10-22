Генсек Ради Європи: зневіра у демократії - через нетерплячість

08:45, 22 жовтня 2009
Політика
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Від України очікують більшої передбачуваності

Торб`єрн Яґланд
У Києві розпочався форум Ради Європи "За майбутнє демократії". Політики обговорюють переваги та недоліки європейських виборчих систем. Україні радять взяти найкраще з досвіду Європи. 

У Європі люди дедалі більше перестають довіряти демократії. Відтак кількість тих, хто приходить на вибори, невпинно зменшується. "Це - від розчарування", - сказав, виступаючи на київському форумі, генеральний секретар Ради Європи Торб`єрн Яґланд.

"Очікування від демократичних реформ були надто амбітними, а люди - надто нетерплячими", - висловив свою думку Яґланд і додав: "Але ж політичні реформи не приносять негайних змін і покращення життя відразу".

Водночас віце-президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Горан Ліндблад вказав на хаотичність політичного життя в Україні. Він висловив сподівання, що за два роки політичні процеси в Україні стануть більш передбачуваними.

 Українській владі європейські політики порадили більше уваги приділяти реформуванню судової системи, аби до Європейського суду з прав людини від українців надходило менше скарг на свою країну.

Що стосується місця проведення цьогорічного європейського форуму - Києва, то представники Ради Європи запевнили, що до внутрішніх виборчих процесів в Україні це не має жодного відношення. Адже країна, що проводить форум, визначається ще за два роки до самої конференції.

Німецька хвиля

 

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