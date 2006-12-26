Справу Піскуна поклали під сукно

Сьогодні Верховний суд України відклав на невизначений термін винесення рішення у справі колишнього генерального прокурора України Святослава ПІСКУНА щодо його звільнення з посади у зв’язку з необхідністю додаткового вивчення матеріалів справи.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні під час судового засідання колегії палати ВСУ.

Зокрема, ВСУ вважає за необхідне додатково вивчити матеріали справи для визначення різного застосування норм права судом першої інстанції, Апеляційним судом міста Києва, Вищим адміністративним судом України, який розглядав цю справу.

Під час судового засідання представники С.ПІСКУНА в суді наполягали на тому, що останній був незаконно звільнений з посади, насамперед, через те, що в указі Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 14 жовтня 2005 року не зазначаються мотиви звільнення.

Натомість представники Президента України в суді (Олена ОСТРОВСЬКА та Микола ПОЛУДЬОННИЙ - УНІАН) не погоджувались з доводами представників С.ПІСКУНА, оскільки вважають, що останній перебуває з Президентом не в трудових відносинах, а в конституційно-правових. Крім тогою, вони зазначали, що Президент, як гарант Конституції, має право звільняти з посади генпрокурора, не обгрунтовуючи причин звільнення.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня 2005 року Президент В.ЮЩЕНКО звільнив С.ПІСКУНА з посади генпрокурора, а 3 листопада за згодою Верховної Ради призначив на цю посаду Олександра МЕДВЕДЬКА.

18 листопада того ж року Шевченківський райсуд Києва визнав незаконним звільнення С.ПІСКУНА з посади генпрокурора і виніс постанову про поновлення його на посаді.

6 грудня Апеляційний суд Києва зупинив виконання постанови Шевченківського суду до розгляду справи в суді апеляційної інстанції.

23 лютого 2006 року Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу Міністерства юстиції і Секретаріату Президента на постанову Шевченківського райсуду та скасував рішення Шевченківського райсуду і направив справу на повторний розгляд до цього суду.

4 липня Вищий адміністративний cуд відмовив С.ПІСКУНУ у поновленні на посаді генерального прокурора України.

1 листопада Верховний Суд прийняв до розгляду касаційну скаргу С.ПІСКУНА на його звільнення з посади генпрокурора.