Морозу треба заховатися на днів десять

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ сказав, що, як виняток, цей Новий рік зустрічатиме не вдома, а, швидше за все, в «одному із нефешенебельних санаторіїв Західної України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції сьогодні у Рівненській області.

За його словами, він відчуває, що йому необхідно закінчити деякі справи, а для цього «десь треба заховатися на днів 10».

Як відомо, неодноразово О.МОРОЗ відпочивав у санаторії «Кришталевий палац» у Трускавці.