Морозу треба заховатися на днів десять
16:21, 26 грудня 2006Політика
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Про це спікер сам сказав у Рівному
Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ сказав, що, як виняток, цей Новий рік зустрічатиме не вдома, а, швидше за все, в «одному із нефешенебельних санаторіїв Західної України».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції сьогодні у Рівненській області.
За його словами, він відчуває, що йому необхідно закінчити деякі справи, а для цього «десь треба заховатися на днів 10».
Як відомо, неодноразово О.МОРОЗ відпочивав у санаторії «Кришталевий палац» у Трускавці.
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