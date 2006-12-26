Балога не дозволить скривдити Тарасюка

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА здивований заявою першого віце-прем`єр-міністра, міністра фінансів Миколи АЗАРОВА про статус міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА і вважає її такою, що не відповідає дійсності.

Про це УНІАН повідомили в Офіційному інтернет-представництві Президента України.

Як наголосив В.БАЛОГА: за Конституцією затвердження міністра закордонних справ належить до компетенції Президента. Без його згоди ніхто не має права самовільно відправляти міністра у відставку. «Тому, поки Президент України Віктор ЮЩЕНКО не змінить свого рішення, Борис ТАРАСЮК залишатиметься повноцінним міністром закордонних справ», – заявив В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату Президента зазначив, що без міністра закордонних справ Кабінет міністрів не може здійснювати повноцінну зовнішню політику держави. Отже, наполягаючи на нелегітимності міністра Б.ТАРАСЮКА, уряд тим самим провокує визнання своєї роботи неповноцінною і нелегітимною.

«Як і будь-який орган влади, Кабінет міністрів зобов`язаний дотримуватися Конституції і законів України. Сьогодні немає законних підстав сумніватися у статусі міністра Б.ТАРАСЮКА. Відтак, започаткована урядом дискусія є зайвою і порожньою», – наголосив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції у Києві перший віце-прем`єр-міністр України, міністр фінансів М.АЗАРОВ заявив, що уряд не змінив своєї думки щодо Бориса ТАРАСЮКА, і він не «є для нас міністром закордонних справ».

«Я йому порадив, що, давай, не ускладнюватимемо зараз ситуацію. Все-таки на кону репутація держави. Для чого влаштовувати тут бійки і пробиватися з бійцями? Давай з тобою заспокоїмось, перш за все. Ситуація зовсім непроста», - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України 1 грудня ухвалила постанову про відставку Б.ТАРАСЮКА з посади керівника МЗС, проте Шевченківський райсуд Києва припинив дію постанови, а Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про продовження виконання Б.ТАРАСЮКОМ обов`язків міністра закордонних справ. Попри це Б.ТАРАСЮКА вже кілька разів не пускали на засідання Кабміну.

При цьому, під час нещодавнього візиту президента Російської Федерації Володимира ПУТІНА до Києва, Міністерство закордонних справ України представляв Б.ТАРАСЮК.