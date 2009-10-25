Мороз: переговори з Симоненком і Тігіпком зірвалися через Тимошенко
13:07, 25 жовтня 2009Політика
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СПУ знає, кого не підтримає в другому турі
Кандидат від Соціалістичної партії України у жодному разі не підтримає Юлію ТИМОШЕНКО на виборах Президента України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Соціалістичної партії України, про це заявив сьогодні лідер СПУ Олександр МОРОЗ на прес-конференції в Будинку кіно.
О.МОРОЗ зазначив, що якщо до другого туру президентських виборів вийде Ю.ТИМОШЕНКО, то її кандидатуру СПУ «точно ніколи не підтримає».
За словами О.МОРОЗА, "саме тому зірвалися переговори з лівим блоком Петра СИМОНЕНКА і Сергієм ТІГІПКОМ - щоб соціалісти не були втягнутими в чужу гру".
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