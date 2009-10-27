Джемілєв відмовився від охорони і просить у Луценка зброю

За радикальними ісламістами, які готували убивство лідера кримськотатарського меджлісу Мустафи ДЖЕМІЛЄВА, стоять російські спецслужби. Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив сам М.ДЖЕМІЛЄВ, посилаючись на джерела в дипломатичних колах.

Зокрема, лідер кримських татар зазначив, що «все, сказане міністром Юрієм ЛУЦЕНКОМ, має під собою підстави. У Міністерство внутрішніх справ України надійшла інформація про те, що мене засудили до смерті, і вчора (26 жовтня – УНІАН) були здійснені превентивні арешти».

Але, за словами М.ДЖЕМІЛЄВА, «заарештованих навряд чи можна вважати ініціаторами підготовлюваного теракту і терактів узагалі. Це неадекватні люди, з тих, які не визнають владу і рвуть паспорти. Але ці люди лише знаряддя. Наскільки мені відомо з дипломатичних джерел, розробляла план безпорядків російська спецслужба, а конкретно – ГРУ (Головне розвідувальне управління РФ – УНІАН), виконавцем у якійсь частині мав стати Рустам КАДИРОВ, а ці люди - лише низова ланка».

Лідер Меджлісу повідомив, що вчора він майже півгодини спілкувався з міністром внутрішніх справ, який запропонував йому охорону. «На що я відповів: якщо за цим вироком стояли великі держави, то додаткова охорона мені не допоможе, поки що просто дайте дозвіл на носіння зброї моїй охороні», - розповів М.ДЖЕМІЛЄВ.

Що стосується суті конфлікту, зазначив політик, то, «справді, у Духовного управління мусульман Криму і радикальних ісламістських організацій є взаємне неприйняття. Оскільки все, що запропоноване радикалами, не має нічого спільного з ісламом. Власне кажучи, тут навіть слід говорити не про радикалізм, а про екстремізм, що не виключає терор».

За його словами, «кримськотатарський національний рух завжди, навіть у найважчі для нашого народу часи в умовах режиму СРСР, сповідував і сповідує принцип ненасильства. Тероризм же – шлях у нікуди!».

Як зазначив М.ДЖЕМІЛЄВ, для нього «очевидно, що до створення таких організацій в Україні можуть бути причетні ті держави, які не бажають зміцнення демократичної України. І ми, керівники кримськотатарського народу, перші заговорили про те, що Українська держава не може так легковажно, без узгодження з Духовним управлінням мусульман Криму, реєструвати всі релігійні організації».

Він також не виключив, що сьогоднішня ситуація виникла ще й тому, що влада хотіла ослабити монолітність кримськотатарського руху, розбивши його такими угрупованнями. «Ми знаємо про те, що серед українських чиновників є й такі, що сприяють створенню в Криму «паралельного» Муфтіяту. Але, бажаючи ослабити кримських татар, в результаті ослабили державну безпеку. Звісна річ, такі чиновники мають бути покарані», - заявив М.ДЖЕМІЛЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що активісти «Ат-Такфір валь-Хіджра» «засудили до смерті» М.ДЖЕМІЛЄВА і його близьких соратників, а також готувалися здійснити ряд терористичних актів із застосуванням вогнепальної зброї і вибухових речовин.

Міністр заявив, що Меджліс є «серйозною загрозою» для «Ат-Такфір валь-Хіджра», оскільки «підтримує традиційний іслам» і критикує діяльність радикальних рухів.