Під Новий рік Янукович посадить пальму

31 грудня прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідає Ялту.

Він візьме участь в міській акції з благоустрою Ялти - висадці нової пальмової алеї на Набережній, повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар мера Ялти Тетяна АГАРКОВА.

За її інформацією, під Новий рік міська влада Ялти ухвалила рішення відновити пальмову алею і висадити 21 пальму. Пошкоджені під час пожежі в нічному клубі "Торнадо" в 2005 році, але життєздатні пальми з Набережної пересаджують на ряд вулиць Ялти. На їх місце будуть висаджені нові пальми однієї висоти - по 2,5 м. Всі вони були куплені підприємством КП "РБУ "Зеленбуд" за 102 тис. грн. в Італії.

Після висадки дерев В.ЯНУКОВИЧ відвідає новорічне свято в ялтинському Будинку маляти. "Це єдина дитяча установа (в Ялті - УНІАН), де виховуються малюки, від яких відмовилися матері або чиї батьки позбавлені батьківських прав", - повідомила Т.АГАРКОВА. За її інформацією, Будинок маляти був створений ще в 1920-х роках на місці маєтку камергера двору Миколи II П.В.Попова як установа товариства охорони материнства і дитинства, на чолі якого стояв один з перших творців курортів Криму лікар Андрій Чмелевський.

За інформацією Т.АГАРКОВОЇ, сьогодні в Будинку маляти виховуються 62 дитини від півроку до чотирьох років. Зокрема, 28 дітей від 3 до 4 років, які візьмуть участь в новорічному святі. "Стало відомо, що Будинку маляти не вистачає великого хорошого телевізора, отже прем`єру не доведеться довго придумувати новорічний подарунок", - зазначає прес-секретар ялтинського мера.

Водночас прес-секретар прем`єра Денис ІВАНЕСКО повідомив УНІАН, що графік В.ЯНУКОВИЧА уточнюється, і про його робочі поїздки буде повідомлено додатково.