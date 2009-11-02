Ющенко пропонує кинути на соцстандарти гроші з державного боргу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та визначив його як невідкладний для позачергового розгляду парламентом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, законопроект спрямований на забезпечення своєчасного здійснення пенсійних виплат та виплати допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам і тимчасової державної допомоги дітям у встановлених законодавством розмірах. Законом України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» з 1 листопада 2009 року підвищено прожитковий мінімум на одну особу до 701 грн., а для непрацездатних осіб - до 573 грн. У зв`язку з цим виникла додаткова потреба у коштах Пенсійного фонду України на виплату пенсій у поточному році в обсязі 1100 млн. грн. та виплату соціальних допомог у сумі 100 млн. грн.

Проектом Закону пропонується:

- визначити джерелом покриття додаткової потреби у ресурсах Пенсійного фонду України кошти державного бюджету та збільшити видатки державного бюджету за програмою «Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій» на суму 1100 млн. грн.;

- збільшити обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям на 100 млн. грн.

Збільшення видатків за цими бюджетними програмами пропонується здійснити за рахунок зменшення на відповідну суму передбаченого законом обсягу фінансування видатків на обслуговування внутрішнього державного боргу, враховуючи фактичну економію ресурсу на зазначену мету.

Прийняття Закону дозволить забезпечити виплату пенсій та соціальних допомог у підвищеному розмірі, поліпшити рівень життя соціальне незахищених верств населення, зменшити рівень бідності серед пенсіонерів, відзначає Президент.

Представлятиме законопроект під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради перший заступник глави Секретаріату Президента України – Представник Президента України у Кабінеті міністрів України Олександр ШЛАПАК.