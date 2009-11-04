Президент Росії вручив ордени Дружби трьом українцям

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сьогодні вручив групі іноземних громадян російські державні нагороди «за великий внесок у зміцнення дружби, співпрацю і розвиток культурних зв`язків з РФ».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, у Великому Кремлівському палаці Орден Дружби одержали кілька політичних і громадських діячів України: голова комітету Верховної Ради України з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ, виконавчий секретар громадсько-політичного об`єднання «Український форум» Георгій КРЮЧКОВ і депутат Верховної Ради Криму Сергій ЦЕКОВ.

Різні нагороди одержали також представники інших країн.

Д.МЕДВЕДЄВ охарактеризував нагороджених як «справжніх ентузіастів, зусиллями яких на дуже високому рівні підтримується інтерес до нашої історії, до російської культури, вивчається російська мова, зберігається цілісність і різноманіття того унікального явища, яке ми називаємо «російський світ», об`єднуючого і російських співвітчизників, і всіх друзів Росії на континентах нашої планети».

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня С.КІВАЛОВ, коментуючи нагородження, сказав: «Мені дуже приємно одержати цю нагороду саме тому, що з дня утворення нашої держави я вірою і правдою служу Україні, українському народу і його інтересам». «А ці інтереси – сьогоднішні, довгострокові, – вимагають зміцнення дружби українського і російського народів», - сказав він.