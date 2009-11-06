Путін пообіцяв Тимошенко вакцину

Росія з лютого 2010 року буде готова розпочати постачання в Україну вакцину проти грипу A/H1N1.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду РФ за результатами телефонної розмови прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

«В.ПУТІН також проінформував свою українську колегу, що, розпочинаючи з лютого наступного року, по мірі збільшення обсягу власного виробництва Росія буде готова розпочати постачання в Україну відповідної вакцини», - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби уряду РФ, В.ПУТІН і Ю.ТИМОШЕНКО домовилися про проведення російськими і українськими фахівцями спільної роботи з дослідження штаму вірусу грипу, виявленого в Україні. В.ПУТІН зазначив, що російська сторона буде готова поставити для цього необхідне обладнання, або в разі потреби провести відповідні дослідження на своїй території.

Як повідомляв УНІАН, у прес-службі Кабінету міністрів України Ю.ТИМОШЕНКО і В.ПУТІН провели телефонну розмову, під час якої обговорили питання боротьби з епідемією грипу.

В.ПУТІН повідомив, що готовий направити в Україну 200 тис. упаковок противірусного лікарського засобу „Арбідол”.

Прем`єр-міністри України і Росії домовилися про спільні лабораторні дослідження штамів грипу, які постійно змінюються, і про об`єднання інтелектуальних зусиль двох країн у дослідницькому напрямку.

Глава українського уряду звернулася до свого російського колеги з пропозицією закупити в Російській Федерації негайно, в першочерговому порядку вакцини, які можна використовувати для профілактики грипу. В.ПУТІН пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб російська протигрипозна вакцина була поставлена в Україну в найстисліші терміни.

“Телефонні переговори прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА вкотре засвідчили високий рівень конструктивної і добросусідської співпраці між главами урядів обох країн”, - сказано в повідомленні Кабміну.