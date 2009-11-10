ЦВК зареєструвала уповноважених осіб чотирьох претендентів

Центральна виборча комісія зареєструвала чотирьох уповноважених осіб у ЦВК з правом дорадчого голосу претендентів у кандидати в президенти.

Як передає кореспондент УНІАН, такі рішення були прийняті сьогодні на засіданні ЦВК.

ЦВК зареєструвала уповноважених осіб лідера НДП Людмили СУПРУН, одного з лідерів Слов’янської партії Олександра ЛУЗАНА, лідера ПСПУ Наталії ВІТРЕНКО, а також самовисуванця Олександра ВАЩЕНКА.

Як зазначили у прес-службі ЦВК, О.ЛУЗАН вніс грошову заставу у розмірі 2,50 грн. замість необхідних по закону 2,5 млн. грн.

О.ВАЩЕНКО не вніс поки що грошової застави.