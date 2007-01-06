Члени уряду зібрались у Києво-Печерській Лаврі

Триває Велике повечір`я

Члени Кабінету Міністрів України в Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври беруть участь у Великому повечір’ї – вечірній службі напередодні урочистої Різдвяної літургії. Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на службі присутні прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ, віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО, міністр економіки Володимир МАКУХА та інші представники уряду.

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