Тігіпко: уряд і державні компанії беруть дедалі дорожчі позики

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО наголошує, що зовнішній борг України зростає дуже швидко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він заявив, коментуючи повідомлення члена Ради Нацбанку Валерія ГЕЄЦЯ, що в 2010 році сектор державного управління повинен повернути зарубіжним кредиторам близько 3 млрд. доларів, а приватний сектор – ще майже 27 млрд. доларів. За оцінкою В.ГЕЄЦЯ, зараз зовнішнє боргове навантаження перевищує 65% ВВП України – це на 5% вище від критичної позначки.

Уряд і державні компанії беруть дедалі коротші та дорожчі позики, зауважив С.ТІГІПКО.

За його словами, «відносно невелика частка державного боргу у виплатах іноземним кредиторам не повинна заспокоювати, бо значна частина корпоративного боргу припадає на державні компанії. Ці борги – теж державні, їх будуть гасити за рахунок платників податків. Із кожною наступною реструктуризацією позики стають дедалі коротшими та дорожчими – це потрібно пам`ятати, коли ми чуємо, як держчиновники запевняють нас в тому, що борги будуть вкотре реструктуризовані. Яскравий приклад – нещодавня реструктуризація боргів «Нафтогазу».