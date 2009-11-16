Херсонський губернатор спеціально збирав відпустки, щоб піти на вибори

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Борис СІЛЕНКОВ оголосив про свою відпустку з 17 листопада на час виборчої кампанії по виборах Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.СІЛЕНКОВ повідомив на прес-конференції.

За його словами, відпустка узгоджена з Кабінетом міністрів України.

«До цього дня я йшов свідомо, і щороку не використовував свою відпустку на 100%. До січня я працюватиму керівником штабу кандидата на посаду Президента України Віктора ЮЩЕНКА», - сказав голова ОДА.

Б.СІЛЕНКОВ також повідомив, що на час його відпустки виконуватиме обов`язки голови ОДА його заступник Анатолій ОСІННІЙ.

Нагадаємо, що 24 жовтня Б.СІЛЕНКОВ, який повернувся в лави «Нашої України», обраний головою Херсонської обласної організації цієї партії.