В БЮТ думають, що Тимошенко має повне право відфутболити бюджет ВР
Через цинізм регіоналів?
Народний депутат від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ заявляє, що Кабінет міністрів України має повне право повернути проект державного бюджету на 2010 рік у Верховну Раду для повторного першого читання і не розробляти новий проект документу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.
С.СОБОЛЄВ нагадав, що під час сьогоднішнього голосування у ВР не була підтримана жодна поправка, яка надійшла до проекту держбюджету.
«Мета на сьогодні очевидна – не дати вступити в силу тим ключовим речам, які закладені у проекті бюджету на 2010 рік. Зокрема, підвищення соціальних стандартів, перерозподіл ключових коштів між центральним бюджетом та місцевими тощо», - сказав С.СОБОЛЄВ.
Він зауважив, що головуючий на пленарному засіданні перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ, порушуючи Бюджетний кодекс, провів ухвалення рішення, яке привело бюджетний процес до нульової позначки.
«Але я переконаний, що в уряду є всі підстави, аби направити цей бюджет на повторне перше читання на розгляд у (Бюджетний) комітет, щоб усі поправки народних депутатів ще раз були враховані і проголосовані у сесійній залі», - сказав С.СОБОЛЄВ.
Він назвав цинізмом той факт, що депутати від Партії регіонів не голосували самі ж за свої поправки.