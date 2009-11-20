Рада безпеки попросить Верховну Раду поставити оцінку Тимошенко

Рада національної безпеки і оборони України найближчим часом звернеться до Верховної Ради щодо розгляду питання збільшення фінансування Збройних Сил та оцінки діяльності уряду в сфері реалізації політики національної безпеки і оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам перший заступник секретаря РНБО Володимир ОГРИЗКО за результатами засідання РНБО, яке відбулося сьогодні у Києві.

За його словами, впродовж найближчого часу РНБО звернеться до парламенту з відповідним листом, у якому будуть відображені два ключових пункти: внесення змін до державного бюджету 2009 року у тій редакції, яку сьогодні опрацювала РНБО щодо збільшення фінансування Збройних Сил України; оцінка діяльності уряду щодо фінансового забезпечення сфери національної безпеки і оборони.

«Лише парламент сьогодні є єдиною структурою у державі, що може ухвалювати рішення стосовно зміни бюджету поточного року і ухвалити бюджет на 2010 рік», - зауважив В.ОГРИЗКО.

Водночас, він не оприлюднив конкретних цифр щодо збільшення фінансування армії. За його словами, вони уточнюються. Але, як підкреслив В.ОГРИЗКО, це фінансування повинно забезпечити «відновлення статус-кво і надання можливості Збройним Силам розвиватися».