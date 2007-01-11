Тарута організував Ющенку екскурсію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час робочої поїздки на Луганщину відвідав ВАТ «Алчевський металургійний комбінат».

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента України.

Голова ради директорів корпорації «Індустріальний союз Донбасу» Сергій ТАРУТА ознайомив Президента зі схемою технічного переобладнання комбінату.

Реконструкція підприємства передбачає практично повну заміну застарілого обладнання, відмову від застарілих технологій, у тому числі мартенівського виробництва, будівництво нових виробничих цехів, оптимізацію ціни і витрат на виробництво продукції, а також здійснення великомасштабних екологічних і соціальних проектів. Програма розрахована до 2010 року і триває з вересня 2003 року, коли було підписано Меморандум про наміри по будівництву відділення безперервного розливу сталі між корпорацією «ІСД» і Європейськими компаніями «Duferko» і «Voest Alpine». Загальна вартість проекту майже 2 млрд. доларів США без участі державних коштів.

Заплановано, що до 2009 року випуск продукції комбінату зросте більш ніж удвічі, при цьому буде створено нові робочі місця.

На вирішення екологічних проблем виробництва заплановано витратити близько 20% усіх капіталовкладень. За розрахунками алчевських металургів, завдяки переоснащенню комбінату кількість шкідливих викидів в атмосферу зменшиться у 2,2 раза.

У 2007 році на реконструкцію підприємства планується використати майже 3,5 млрд. грн.

Крім того, у супроводі генерального директора підприємства Тараса ШЕВЧЕНКА глава держави оглянув виробничі потужності комбінату, зокрема цех безперервного розливу сталі.