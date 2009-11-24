Балога розкусив кандидатів з комплексом лузера

Лідер партії “Єдиний Центр” Віктор БАЛОГА переконаний, що усілякі заяви про можливі фальсифікації результатів виборів Президента є спробою вплинути на громадську думку та створити фон для майбутніх інформаційних кампаній або судових процесів тих кандидатів, які не досягнуть фінішу перегонів і навіть можуть не вийти у другий тур.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Єдиного Центр», про це В.БАЛОГА заявив сьогодні з приводу висловлювань окремих політиків, які не виключають можливості фальсифікації результатів президентських виборів.

На думку В.БАЛОГИ, усі висловлювання про начебто можливе викривлення підсумків голосування прямо вказують на організаційну неспроможність окремих кандидатів, адже чинне виборче законодавство дозволяє створити доволі надійні запобіжні механізми проти будь-яких підтасовок. Зокрема, кожен претендент на посаду глави держави має право делегувати двох своїх представників для роботи у дільничних і територіальних виборчих комісіях, направляти спостерігачів для контролю за ходом голосування та підрахунку голосів. Спостережну функцію також виконують довірені особи кандидатів, які мають широкі повноваження.

«Напевно, ці люди користуються цілковитою довірою тих, хто делегував їх на вибори. Немає підстав твердити, що представники якогось кандидата поставлені в нерівні умови порівняно з представниками іншого», - зазначив лідер «Єдиного Центру», зауваживши, що все залежить від професійності команди кандидата.

Крім того, суттєвим фактором зменшення ризику фальсифікацій В.БАЛОГА назвав політичний спектр Центрвиборчкому і роботу численних місій спостереження за виборами від міжнародних організацій. Також далеко не останню роль у контролі за виборчими перегонами відіграють ЗМІ та неурядові організації на кшталт Комітету виборців, які чутливо реагують на найменші порушення процедури виборів, сказав він. Додатковим індикатором підсумків голосування, імовірно, стане проведення екзит-пулів авторитетними соціологічними компаніями, зауважив В.БАЛОГА.

Тож, на переконання В.БАЛОГИ, засобів контролю за виборами більш, ніж достатньо, і всі вони будуть використані, “тим більше, що кандидатів у нас аж 18, і майже кожен із них має достатньо вагомий ресурс”. Тому, вважає він, заяви про можливість фальсифікацій є лише інформаційною підготовкою до виправдання поразки.

“Зверніть увагу: про побоювання підтасовок щоразу голосніше говорять ті кандидати, які на публіці вдають із себе сильних, енергійних і рішучих. Але насправді у таких заявах чітко проявляється комплекс лузера, невдахи, аутсайдера”, - переконаний лідер «Єдиного Центру».