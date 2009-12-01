Лужкову не подобається, як українська влада ставиться до його країни

Мер Москви Юрій ЛУЖКОВ заявляє, що мерія російської столиці має намір відстоювати інтереси російськомовного населення в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні на Всесвітньому конгресі співвітчизників у Москві.

«Ситуація з російською мовою і гуманітарними правами російських співвітчизників складається по-різному в різних країнах, і, на жаль, ми можемо говорити, що після розпаду Радянського Союзу в багатьох країнах СНД ситуація складається абсолютно незадовільно», - сказав він. На його думку, в Україні «жорстко і цинічно видавлюється російська мова і порушуються права російськомовного населення».

Ю.ЛУЖКОВ упевнений, що ця проблема останніми роками штучно виникла в Україні.

«Проблема лежить не у ставленні до російської мови і росіян за національністю з боку братського для нас українського народу, а становище визначається ставленням офіційної влади цієї держави і до нашої країни, і до російського народу», - заявив він, додавши, що таке ставлення «сформувалося в націоналістичних структурах України і підтримується з-за кордону».

«Ми не можемо відсторонено спостерігати за таким ставленням до російських людей і російської мови. Повністю розділяємо оцінки і висновки, що міститися в серпневому посланні Президента РФ до Президента України», - сказав Ю.ЛУЖКОВ.

За його словами, мерія активізувала роботу в цьому напрямі - щодо підтримки тих організацій, які протидіють «націоналістичним силам».

«Ми енергійно підтримали створення всеукраїнської громадської організації «Російськомовна Україна», - сказав він. За його словами, це перший випадок, коли на перший план цього руху виходять правозахисні аспекти всього російськомовного населення України в цілому. Він зазначив, що такі дії актуальні для ряду інших країн СНД.

«Уряд Москви боротиметься за права росіян», - заявив він. За його словами, до такої роботи мають підключитися і федеральні органи влади.

Він нагадав, що 23 вересня Мосміськдума ухвалила закон про підтримку російських співвітчизників за кордоном. Через цей закон дістала можливість формувати бюджетні витрати для вирішення завдань співвітчизників.