«За Україну!» вимагає невідкладно прийняти закон про зовнішнє тестування

Громадський рух "За Україну!" стурбований активізацією сил, що прагнуть торпедувати систему зовнішнього оцінювання знань випускників шкіл, та вимагає невідкладно прийняти в цілому законопроект, який забезпечить незворотність освітньої реформи і відповідальність за спроби махінацій під час тестування.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві руху "За Україну!".

"Незважаючи на позитивну оцінку освітньої реформи як українськими громадянами, так і європейськими фахівцями, в українському парламенті є сили, яким не дає спокою успіх нової системи оцінювання знань", - підкреслюється у заяві.

Представники руху зазначають, що нападки на зовнішнє тестування лунають не лише від опозиції, але й від фракцій коаліції. "Днями фракція голови Верховної Ради в своїй заяві назвала українську мову тестування (вдумаймося!) - "однією з найбільших проблем оцінювання". У авторів заяви вистачило цинізму посилатися на Європейську хартію мов меншин, при цьому вони не назвали жодної країни Європи, де знання абітурієнтів оцінюють будь-якою мовою, окрім державної”, - наголошується у заяві.

Автори заяви нагадують, що ще 15 квітня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про зовнішнє тестування, який був зареєстрований за № 4241. "Відтоді ні фракція коаліційного прем’єра, ні фракція коаліційного спікера не виявила жодної волі для прийняття цього проекту в цілому”, - вважають представники руху "За Україну!".

"Подальші зволікання з цим рішенням виглядають як відверте лобіювання корупції, політичну відповідальність за яку буде нести правляча коаліція", - вважають у русі "За Україну!".

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань запровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти і встановлення відповідальності за порушення порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань та використання його результатів".

Метою законопроекту є унормування правовідносин у сфері незалежного оцінювання рівня знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів та здійснення прийому до вищих навчальних закладів на конкурсній основі відповідно до рівня знань і здібностей незалежно від форми власності навчального закладу та джерел оплати за навчання.

Визнаючи, що ЗНО є ефективним механізмом забезпечення громадянам рівного доступу до вищої освіти на конкурсних засадах і зважаючи на те, що ЗНО перебуває на етапі становлення, детальніше і повне унормування потребує внесення змін та доповнень до базового Закону «Про освіту» в частині включення лише основних норм, які формують правову базу ЗНО.

При цьому основні зміни пропонується внести також до законів «Про вищу освіту» та «Про загальну середню освіту».

Пропонується включити до Закону «Про вищу освіту» визначення терміну «зовнішнє незалежне оцінювання знань», «зовнішнє незалежне оцінювання знань осіб, які бажають вступити до вищих навчальних закладів».

До цього ж закону пропонується додати статтю, у якій встановлюються основні засади та вимоги до порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Передбачається право на громадське спостереження за ходом незалежного оцінювання. Встановлюються види інформації, якій під час проведення незалежного оцінювання має надаватись статус конфіденційної. Передбачено право осіб, які пройшли ЗНО, на отримання засвідчених копій їхніх сертифікаційних робіт. Встановлено належний правовий статус сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Передбачені норми повинні забезпечити відкритість та прозорість незалежного оцінювання та надати особам, які проходили незалежне оцінювання, можливість захищати свої права у разі порушень.

Законопроектом пропонується доповнити статтю 183 Кримінального кодексу України частинами, які передбачають відповідальність за порушення права на освіту при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, а також при використанні його результатів: перешкоджання проходженню зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації чи вступних випробувань до вищих навчальних закладів, за умисне порушення порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а також за підробку та використання завідомо підробленого документа про освіту.

Пропонується додаткова стаття, яка передбачає кримінальну відповідальність за умисне розголошення конфіденційної інформації, якщо це завдало суттєвої шкоди інтересам держави чи правам особи. У зв’язку з цим пропонується підслідність цієї статі віднести до органів внутрішніх справ.

У статті 212-5 Кодексу про адміністративні правопорушення пропонується збільшити розмір штрафів за порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави.