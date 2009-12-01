Голові НСЖУ відмовили у виступі на парламентських слуханнях

Національна спілка журналістів України заявляє, що її голові – Ігорю ЛУБЧЕНКУ, відмовили у виступі на парламентських слуханнях про стан свободи слова у регіональних засобах масової інформації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НСЖУ.

Як зазначається в повідомленні, на 15.00 середи, 2 грудня, заплановано початок парламентських слухань про стан свободи слова у регіональних засобах масової інформації.

Як стало відомо прес-службі НСЖУ, у переданому напередодні заступнику голови Верховної Ради України Миколі ТОМЕНКУ списку промовців вперше за всю історію парламентських слухань з проблем інформаційної сфери немає прізвища голови НСЖУ І.ЛУБЧЕНКА.

Заявку на його виступ Спілка надіслала до парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації ще 23 листопада, заявляє прес-служба НСЖУ.