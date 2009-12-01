Голові НСЖУ відмовили у виступі на парламентських слуханнях
17:30, 01 грудня 2009Політика
1734 0
Про стан свободи слова....
|Ігор ЛУБЧЕНКО
Про це УНІАН повідомили у прес-службі НСЖУ.
Як зазначається в повідомленні, на 15.00 середи, 2 грудня, заплановано початок парламентських слухань про стан свободи слова у регіональних засобах масової інформації.
Як стало відомо прес-службі НСЖУ, у переданому напередодні заступнику голови Верховної Ради України Миколі ТОМЕНКУ списку промовців вперше за всю історію парламентських слухань з проблем інформаційної сфери немає прізвища голови НСЖУ І.ЛУБЧЕНКА.
Заявку на його виступ Спілка надіслала до парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації ще 23 листопада, заявляє прес-служба НСЖУ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter