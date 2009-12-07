У БЮТ заявляють, що Яценюк перетворився на політичного хама
Яворівський відповів на Ю1Я1
Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК “перетворився на політичного хама”. Про це сказав народний депутат України від БЮТ Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, коментуючи заяву А.ЯЦЕНЮКА про те, що прем’єр-міністр України і кандидат на пост Президента України Юлія ТИМОШЕНКО начебто прагне узурпувати владу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, В.ЯВОРІВСЬКИЙ вважає, що «своїми заявами А.ЯЦЕНЮК зайшов у сектор політичного хамства, у якому до цього часу монополістом була Партія регіонів».
Як сказав депутат, «до цього часу А.ЯЦЕНЮК здавався мені інтелектуалом і навіть інтелігентною людиною, але після цієї його заяви я можу сказати таке лише з приставкою «псевдо-». Я ніколи не думав, що А.ЯЦЕНЮК, ставши кандидатом в президенти, опуститься до банального передвиборчого поливання брудом», – сказав В.ЯВОРІВСЬКИЙ.
«Думаю, ця заява стане для А.ЯЦЕНЮКА помилкою як політика, так і особистості», - підсумував народний депутат.
Як повідомляв УНІАН, 7 грудня на прес-конференції в Житомирі А.ЯЦЕНЮК, зокрема, заявив, що прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО “прагне повністю узурпувати владу в країні”. “Там же повне інфікування влади. Вірус Ю1Я1 – це страшний вірус”, - додав А.ЯЦЕНЮК. За його словами, “анамнез цієї хвороби - це повна і безмежна влада”.