В ЄЦ кажуть, шо за гроші Стабфонду Кабмін купляє канцтовари

Народний депутат, один з лідерів партії “Єдиний Центр” Василь ПЕТЬОВКА заявляє, що у проекті державного бюджету на 2010 рік не повинно бути Стабілізаційного фонду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«У проекті бюджету на 2010 рік не треба залишати чорних ходів для того, щоб уряд міг неконтрольовано розпоряджатися державними фінансами. Тому таке утворення, як Стабілізаційний фонд, має зникнути з головного кошторису країни», - заявив В.ПЕТЬОВКА, коментуючи підготовку проекту державного бюджету на 2010 рік.

Політик наголосив, що цього року в держбюджеті Стабілізаційний фонд виник як результат поділу спеціального фонду. «Але якщо використання грошей спецфонду чітко регламентовано, то коштами Стабілізаційного фонду уряд розпоряджається в ручному режимі на свій власний розсуд. У результаті замість фінансування інвестиційних проектів та проектів з підготовки до Євро-2012 за кошти Стабфонду купуються канцелярські товари та випускаються газети», - заявив він.

Депутат нагадав, що зараз 2/3 коштів Стабілізаційного фонду використовуються не за призначенням. «Це і паспортизація архітектурних пам‘яток, і кошти на потреби державних органів, наприклад, Держкомісії з цінних паперів. Але найбільш яскравим прикладом урядового свавілля стало виділення близько 8 млн. грн. для передплати місцевій владі додаткового тиражу «Урядового кур‘єру», - зазначив В.ПЕТЬОВКА.

На думку політика, чим менше можливостей в уряду “неконтрольовано запускати руки в державну кишеню”, тим більше гарантій, що кожна гривня буде використовуватися за цільовим призначенням. «У проекті бюджету на 2010 рік не має бути ні Стабілізаційного, ні інших фондів, кошти з яких влада могла б використовувати неконтрольовано», - наголосив депутат.