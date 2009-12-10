У ЄЦ хочуть позбавити урядовців та нардепів різдвяних канікул

Народний депутат, один з лідерів партії “Єдиний Центр” Василь ПЕТЬОВКА заявляє, що уряд та парламент несуть спільну відповідальність за провал бюджетного процесу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Відповідальність за провал бюджетного процесу Кабінет міністрів та Верховна Рада мають поділити навпіл. Провина уряду в тому, що він до цього часу не подав проект бюджету на 2010 рік до парламенту. А парламент, захопившись виборами, не задіяв жодних механізмів впливу на уряд, і більше того – сам сповільнив бюджетний процес», - заявив В.ПЕТЬОВКА.

Політик нагадав, що ще тиждень тому, 3 грудня, доопрацьований урядом проект бюджету мав бути поданий на розгляд до Верховної Ради. «Представники уряду обіцяли, що подання буде зроблено на початку цього тижня, одразу після засідання уряду. Але під час позачергового засідання у вівторок питання бюджету навіть не порушувалося, бо Ю.ТИМОШЕНКО звітувала про успіхи у боротьбі з корупцією. А в середу, замість засідання Кабміну, прем’єр-міністр поїхала переконувати Європу в тому, хто буде кращим Президентом України», - зазначив народний депутат.

«Та не лише для уряду тема бюджету стала другорядною, – сказав політик. – Не менша провина й Верховної Ради – як більшості, так і опозиції. Коаліція не змогла організувати нормальну роботу бюджетного комітету, який понад два місяці не міг визначитися з долею проекту головного кошторису країни. А Партія регіонів уникає бюджетної теми, сподіваючись, що після виборів саме вона готуватиме бюджет».

В.ПЕТЬОВКА також нагадав, що минулого року, коли була подібна ситуація, бюджетний процес суттєво активізував Президент. "Незважаючи на те, що це не сфера його прямих обов’язків, Віктор ЮЩЕНКО вніс на розгляд парламенту власний проект бюджету. Такий крок фактично змусив уряд прискорити роботу над бюджетом. На жаль, цього року Президент далі гнівних звинувачень на адресу уряду не пішов", - зазначив політик.

На думку представника “Єдиного Центру”, влада має терміново розблокувати бюджетний процес. "Зрозуміло, що у січні 2010 року уряд, зважаючи на те, що кошторис на 2010 рік не прийнятий, буде розподіляти кошти фактично в ручному режимі, як це передбачено Бюджетним кодексом. Але ми повинні зробити все, щоб ця ганебна практика тривала не більше місяця. Для цього парламент має примусити уряд подати проект бюджету 2010 року і без зволікань його розглянути. Якщо для цього треба скасувати новорічні та різдвяні канікули для урядовців та народний депутатів – треба піти і на це", - сказав В.ПЕТЬОВКА.