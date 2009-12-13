Партія Союз закликала не підтримувати нікого з кандидатів

Делегати Х з`їзду партії Союз, що відбувся в суботу в Сімферополі, підтвердили рішення політради не підтримувати на виборах Президента України жодного з кандидатів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі кримської організації.

«Позицію виступаючі аргументували тим, що Союз наполягає на якісних змінах в політиці держави, на приході нових політичних осіб і сил, значно відповідальніших за долю Батьківщини і народу», - сказано в повідомленні.

Лідер Союзу, депутат кримського парламенту Лев МИРИМСЬКИЙ заявив, що нинішні українські політики «обрушили країну в кризу, привели п`яту частину населення за межу бідності і неабияк набридли своїм громадянам і світовій спільноті безперервними політичними сварками».

Л.МИРИМСЬКИЙ від імені партії закликав виборців не підтримувати жодного з кандидатів. «Перетворити вибори Президента в референдум про недовіру чинним політикам - означає змінити країну в кращий бік», - сказав він.

Водночас, «союзівці» заявили про намір взяти активну участь у виборах до місцевих органів влади в Україні, зокрема - у виборах до Верховної Ради Криму в 2010 році.

З`їзд, за даними прес-служби, зібрав 245 делегатів з 19 регіонів України.