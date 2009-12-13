Гриценко: не можеш платити, не створюй підприємство, готуйся

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО наполягає на законодавчому забезпеченні громадянам мінімального пакета медичних послуг на безоплатній основі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, про це він сказав в інтерв’ю газеті «Сільські вісті»

За словами кандидата у президенти, «на тлі епідемії грипу й оголошеної вищими посадовими особами паніки, яка паралізувала на місяць життя в країні, ми ще раз побачили, в якому жалюгідному стані знаходиться наша медицина».

Як повідомив А.ГРИЦЕНКО, ще у січні, не чекаючи епідемії, він оприлюднив законопроект, де чітко записано: саме законом має бути визначено мінімальний пакет медичних послуг, який держава гарантує кожній людині на безоплатній основі.

«Незалежно від того, де людина живе, справно сплачуючи податки на утримання цієї держави, держава й мусить їй гарантувати пакет медичних послуг, - переконаний він. – Якщо цього не зробити, залишиться несправедливість. Одні – у столиці чи обласному центрі – можуть знайти для себе і лікарню, і ліки. А інші в цей час – не можуть навіть викликати швидку допомогу з райцентру в скрутний момент. Знаю про це сам. Пам’ятаю, у мене помирала 83-річна бабуся. Дізнавшись про її вік, з району відмовлялися надсилати машину швидкої допомоги. Мовляв, бабуся вже старенька. Сусідам довелося піти на обман, щоб отримати допомогу й обіцяти бензин».

Кожна людина, на переконання А.ГРИЦЕНКА, має отримати гарантію медичної допомоги у вигляді закону.

«Якщо в нашій Конституції є право на безоплатну медицину, то ця гарантія має бути зафіксована відповідним законом. Я доб’юсь, щоб його було прийнято. І щоб він виконувався», – наголосив він.

Також кандидат у президенти розробив ще один законопроект – щодо гарантування законом мінімальної погодинної оплати праці для людини, яка не може бути нижчою прожиткового мінімуму.

«Якщо бізнесмен відкриває підприємство, то держава має зобов’язати його платити зарплату не нижче від прожиткового рівня. Не можеш платити, не створюй підприємство, готуйся. Іншого — не буде. Не можуть наші люди в третьому тисячолітті, працюючи, жити за межею бідності. Бо тоді це не життя, а рабство. Україна має достатньо ресурсів для того, щоб люди жили достойно», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.