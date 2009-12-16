ArcelorMittal може скоротити 10 тис. працівників

Найбільший світовий виробник стали ArcelorMittal, штаб-квартира якого розташована в Люксембурзі, заявляє про масове звільнення працівників протягом 2010 р. За деякими даними, скорочення може торкнутися 10 тис. осіб, передає Associated Press з посиланням на американські ЗМІ.

Метою звільнень керівництво компанії називає "оптимізацію виробничого процесу".

Тільки у США на підприємствах ArcelorMittal зайнято 14 тис. осіб, всього ж у компанії працюють більше 315 тисяч.