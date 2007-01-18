У Гідропарку за участю Президента відбудеться святкування Водохреща
16:17, 18 січня 2007Політика
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19 січня о 14.00 на території Парку культури і відпочинку «Гідропарк» відбудеться святкування Водохреща, в якому візьмуть участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО, керівництво уряду, київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, акредитація для журналістів за телефонами: 279-24-11, 279-93-42.
Акредитація завершується сьогодні о 17.45, наголосили у прес-службі КМДА.
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