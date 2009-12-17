Експерт вважає, що Україна може нагодувати 300 мільйонів людей

Заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ зазначає, що рівноправні відносини з Росією є органічною складовою європейської політики України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.ЄЛІСЄЄВ сказав під час виступу на міжнародній конференції у рамках київського безпекового форуму «Світова криза: безпекові наслідки та виклики для ширшої Європи», що проводиться за ініціативи фонду Open Ukraine.

«Добросусідські, збалансовані і рівноправні відносини з Російською Федерацією є органічною складовою європейської політики України», - сказав К.ЄЛІСЄЄВ. «Без реалізації цього постулату, я вважаю, нам марно говорити про успішність нашої інтеграції, зокрема до ЄС», - додав він.

Крім того, К.ЄЛІСЄЄВ відзначив, що вбачає вагому роль України у тому, щоб сприяти пом’якшенню негативних наслідків продовольчої кризи.

Він нагадав, що цього року Україна вперше стала донором Продовольчої організації ООН. К.ЄЛІСЄЄВ відзначив, що, за неофіційними підрахунками, Україна може нагодувати понад 300 мільйонів осіб.

«Як би ЄС не відгороджувався від України, рано чи пізно він має зрозуміти, що без України не може бути мови про конкурентоспроможний, процвітаючий європейський дім, і тому ЄС має мислити по відношенню до України з точки зору єврооптимізму», - сказав він.