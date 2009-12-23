Ющенко про Януковича, російську мову та приналежність Криму
"У мене до тебе запитання, Віктор Федорович"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає спекуляціями обіцянки лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА зробити російську мову другою державною.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Сімферополі під час зустрічі з представниками інтелігенції Криму.
«У мене запитання, Віктор Федорович: якщо ти переконаний, що це є відповіддю на твою політичну позицію, чому за 5 років найбільша фракція парламенту, плюс комуністи, плюс команда ЛИТВИНА, так і не поставили це питання у парламенті і не вирішили за 5 секунд?», - зазначив В.ЮЩЕНКО.
Він поставив ще одне риторичне запитання до В.ЯНУКОВИЧА: де його послідовність у цьому питанні і чому тема другої державної мови виникає лише напередодні виборів?
В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що «ЯНУКОВИЧ не є провідником цього питання і ніколи не буде».
Президент зауважив, що для становлення Української держави має бути одна державна мова - українська, але він нічого не має проти, аби люди спілкувались у повсякденному житті російською, щоб знали багато інших мов.
«Переконаний, що рано чи пізно українці знайдуть спосіб бути українцями й обов’язково знатимуть державну мову», - зауважив В.ЮЩЕНКО.
Крім того, у ході свого спілкування з інтелігенцією Криму він підкреслив, що для нього ніколи не стояло питання приналежності Криму. «Крим - український», - наголосив В.ЮЩЕНКО.