Херсонський губернатор у шоці: область - на межі «фінансової коми»

Херсонська область перебуває на межі “фінансової коми” через дії уряду щодо обмеження фінансування місцевих бюджетів органами Державного казначейства.

Про це заявив у коментарі УНІАН голова Херсонської обласної державної адміністрації Борис СІЛЕНКОВ.

Він заявив, що шокований “цинізмом”, з яким урядом прийнято рішення щодо дострокової виплати працівникам бюджетної сфери зарплати в умовах, коли у регіонах зупинена оплата сільським, селищним та міським радам, обласному бюджету усіх інших, не менш важливих, платежів: за виконані роботи, поточні та капітальні ремонти, надані послуги, придбання матеріалів та обладнання, паливно-мастильних матеріалів та запчастин.

«Сьогодні уряд зобов’язав казначейство всі кошти, які були мобілізовані додатково територіальними громадами і залишалися на рахунках відповідних рад, спрямувати на зарплату бюджетникам. Це як у прислів’ї: нашим же салом по наших губах”, - заявив губернатор.

В той же час, за словами Б.СІЛЕНКОВА, 120 млн. грн. з держбюджету, які мали надійти в область з держбюджету за статтею «дотація вирівнювання», на рахунки Держказначейства так і не надійшли. “Десятки тисяч працівників колективів, які працювали на замовлення місцевих органів самоврядування на бюджетних об’єктах і надавали послуги, кошти не отримали і залишаються без заробітної плати» - підкреслив губернатор.

З точки зору Б.СІЛЕНКОВА, навіть якщо Кабмін за два дні – 24-25 грудня - збере всі ресурси сільських, селищних і міських рад, то розрив залишиться в межах 61 млн. грн., і 12 районних рад, де мешкає майже 23 тис. працівників бюджетної сфери, зарплату за грудень не отримають.

На фоні масового неповернення урядом ПДВ підприємствам області, яке, за даними губернатора Херсонщини, вже склало майже 200 млн. грн., це призведе до “фінансової коми економіки регіону і масових звільнень працівників підприємств”.

«Херсонська область стала жертвою бюджетної катастрофи чинного уряду» - підсумував Б.СІЛЕНКОВ.