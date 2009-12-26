Тимошенко прийшла на подячний молебень за завершення 2009 року
10:53, 26 грудня 2009Політика
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У супроводі членів уряду
Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО взяла участь у подячному молебні з нагоди завершення 2009 року.
У молебні також взяли участь члени уряду та представники духовенства, повідомили УНІАН в управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України.
Ю.ТИМОШЕНКО також поклала квіти до пам’ятника Хрестителю Русі – рівноапостольному князю Володимиру Великому.
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