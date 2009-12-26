Тимошенко прийшла на подячний молебень за завершення 2009 року

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО взяла участь у подячному молебні з нагоди завершення 2009 року.

У молебні також взяли участь члени уряду та представники духовенства, повідомили УНІАН в управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України.

Ю.ТИМОШЕНКО також поклала квіти до пам’ятника Хрестителю Русі – рівноапостольному князю Володимиру Великому.