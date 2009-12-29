У ГоловКРУ назвали ймовірну причину смерті Сивульського

Сьогодні вночі помер голова Головного Контрольно-ревізійного управління України Микола СИВУЛЬСЬКИЙ. Про це УНІАН повідомив заступник голови ГоловКРУ Віктор СКИРТА.

На офіційному сайті ГоловКРУ повідомляється про те, що М.СИВУЛЬСЬКИЙ помер сьогодні вночі, 29 грудня, на 58-му році життя. В офіційному повідомленні наголошується, що з життя пішла "прекрасна і щира людина, великий патріот, державний діяч, який до останніх днів служив українському народові і вніс значний внесок у побудову нашої держави".

Як повідомила УНІАН прес-секретар М.СИВУЛЬСЬКОГО Олена ТЕТЕРІНА, керівник ГоловКРУ хворів на важку форму запалення легенів.

Довідка УНІАН. М.СИВУЛЬСЬКИЙ народився 12 квітня 1952 р. у селі Золотники Теребовлянського району Тернопільської обл. У 1973 році закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут. Доктор економічних наук (1990), професор. З 1992 року – перший заступник голови правління Національного банку України. Потім – перший заступник міністра фінансів.

Був заступником голови Агентства міжнародного співробітництва і інвестицій, радником прем`єр-міністра Павла ЛАЗАРЕНКА з питань банківської діяльності (1996-1997 рр.).

У 1997-1998 роках – президент «Українського газоресурсного консорціуму». На парламентських виборах 1998 року одержав депутатський мандат за списком партії «Громада» (№77).

З січня 2000 по січень 2001 рр. очолював службу віце-прем`єра з питань ПЕК Юлії ТИМОШЕНКО.

З березня по вересень 2005 року керував Головним контрольно-ревізійним управлінням України. Пішов у відставку з розпуском першого уряду Ю.ТИМОШЕНКО.

У 2006 і 2007 рр. стає народним депутатом України (V і VI скликань) за списком БЮТ. Член ВО "Батьківщина".

У грудні 2007 р. Кабмін Ю.ТИМОШЕНКО знову призначив М.СИВУЛЬСЬКОГО керівником ГоловКРУ.