Тимошенко: знову гроші вирішили питання

Кандидат в Президенти, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що в нинішньому складі Центральної виборчої комісії панує "ківаловщина".

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в ефірі “5-го каналу” в неділю ввечері.

"В Центральній виборчій комісії знову панує "ківаловщина", і знову гроші вирішили питання, без чесності, без справедливості ЦВК, на жаль, і далі буде працювати. Єдина надія, що все ж таки є частина ЦВК, яка стоїть на позиції честі, совісті і законності на чолі, як я сподіваюся, з головою ЦВК", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, на користь такого твердження говорить рішення Центральної виборчої комісії щодо можливості голосування вдома на підставі особистої заяви без документального підтвердження стану здоров`я.

"Підкупом, пропозиціями і будь-чим сформували в ЦВК 7 членів, які просто штампують рішення, які подає штаб ЯНУКОВИЧА. Це нормально? … Ви, журналісти, можете дати цьому оцінку, чи ми будемо мовчати так, як мовчали до 2005 року? Чи ми будемо це ковтати й сприймати як добрі дії доброго господарника? Доки буде мовчати суспільство, в тому числі і громадське суспільство, доти такі "лідери", як ЯНУКОВИЧ, будуть знущатися над країною і будуть представляти олігархію… Я прошу вас – не мовчіть!", - закликала Ю.ТИМОШЕНКО.