"Наша Україна" заявляє про підкуп директорів шкіл на підтримку Януковича

У Донецькій області у виборчому штабі Віктора ЮЩЕНКА та партії «Наша Україна» заявляють про підкупи директорів загальноосвітніх шкіл на підтримку Віктора ЯНУКОВИЧА на майбутніх президентських виборах, в обласному виборчому штабі Партії регіонів цю заяву спростовують.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького обласного виборчого штабу В.ЮЩЕНКА з посиланням на членів дільничної виборчої комісії Новоазовського району Донецької області, в Новоазовському районі одна із співробітниць відділу освіти Старобешівської райдержадміністрації обіцяла директорам загальноосвітніх шкіл грошову винагороду в розмірі 200 дол. за підтримку на виборах В.ЯНУКОВИЧА.

За словами членів комісії, 29 грудня 2009 року в місті Старобешеве на зборах працівників освіти Старобешівського району співробітниця відділу освіти, яка є також депутатом Донецької обласної ради від ПР, переконувала присутніх забезпечити 17 січня свою підтримку В.ЯНУКОВИЧУ на президентських виборах.

Так, вона наполегливо рекомендувала голосувати за лідера Партії регіонів і обіцяла при отриманні позитивних результатів за підсумками виборів директорам шкіл грошову винагороду в розмірі 200 дол. Причому подібна «агітація», за словами учасників даного заходу, проводиться нею регулярно під час виборчих кампаній, що проходять в області.

У прес-службі виборчого штабу В.ЮЩЕНКА вважають, що «спроби підкупити виборців є наочним прикладом того, що так звані фаворити президентських виборів не впевнені в своїй перемозі, тому їхнє оточення намагається підстрахуватися й зробити для свого кандидата запас у декілька додаткових відсотків голосів».

У свою чергу депутат Донецької обласної ради Ігор ЧИЧАСОВ, який є керівником прес-служби Донецької обласної організації Партії регіонів і виборчого штабу В.ЯНУКОВИЧА, спростував дану інформацію. За його словами, вона хибна і є лише політичною провокацією. «Наша Україна» хоче звернути на себе увагу, оскільки в донецькому регіоні в неї дуже низький рейтинг», - сказав І.ЧИЧАСОВ у коментарі кореспонденту УНІАН.

При цьому він додав, що всі ці звинувачення безпідставні, «оскільки Партії регіонів це не потрібно, у Віктора ЯНУКОВИЧА і так достатньо висока підтримка в області, високий електоральний потенціал, який не потребує якогось стимулювання, й тим більше у використанні адміністративного ресурсу».

«Партія регіонів проводить свою виборчу кампанію чесно й прозоро», - підкреслив І.ЧИЧАСОВ.