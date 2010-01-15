Литвин підтвердив впевненість у своїй перемозі у другому турі

Кандидат у президенти, голова Верховної Ради України закликає українців не піддаватися на нав’язування думки, що вибір існує тільки між двома кандидатами.

Про це він заявив сьогодні, перебуваючи на Житомирщині, повідомили УНІАН у прес-службі В.ЛИТВИНА.

“Не вірте тим, хто нав’язує вам думку про приреченість вибору. Вибір є! Кожен вільний відкинути кандидатів, які загрожують загостренням протистояння, та обрати гаранта стабільності”, - сказав він.

В.ЛИТВИН наголосив, що розчарування українців у нинішніх очільниках держави – закономірне, і це повинно активізувати громадську свідомість та відчуття власної відповідальності за свій вибір. “Ваш голос, голос кожного може стати вирішальним. Нас, тих, кому обридла політична війна та економічна розруха, в державі – мільйони. Не треба боятися майбутнього – треба брати долю у власні руки, у вас є така можливість, не втратьте її», - закликав В.ЛИТВИН.

Він вкотре підтвердив впевненість у своїй перемозі у другому турі. В.ЛИТВИН також зазначив, що готовий дебатувати з будь-яким опонентом, але не у телевізійній студії, а у будь-якому сільському клубі. «Нехай політики відчують нарешті реальне життя народу – у неопалюваному, занедбаному клубі, відповідаючи на крик болю людей їм у вічі. Певен, такий досвід був би корисний кожному, хто звик почивати на політичному Олімпі», - сказав він.