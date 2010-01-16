Суд постановив: голосування вдома - тільки за довідкою

Апеляційний адміністративний суд Києва ухвалив рішення, що голосування на дому на виборах Президента України має відбуватись виключно з підтвердженням медичною довідкою. Про це заявив представник кандидата у президенти України Юлії ТИМОШЕНКО у судах Валерій ПИСАРЕНКО.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, рішення суду, ухвалене в суботу, є остаточним і оскарженню не підлягає.

Він зазначив, що таким чином суд "поставив крапку у спорі щодо можливості фальсифікацій виборів при голосуванні на дому", наголосив В.ПИСАРЕНКО.

"У зв`язку з цим будь-які спроби здійснювати голосування за межами виборчих дільниць без підтвердження медичною довідкою є фальсифікацією виборів, і такі дії будуть кваліфіковані згідно з Кримінальним кодексом України", - сказав представник Ю.ТИМОШЕНКО.

Він також повідомив, що в суботу відповідне рішення суду буде доведене до всіх кандидатів на посаду президента, спостерігачів і членів виборчих комісій.

В.ПИСАРЕНКО також наголосив, що буде встановлено жорсткий контроль за виконанням рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ неодноразово наголошував, що голосування на дому без будь-якого документального підтвердження про нездатність виборця голосувати самостійно відкриває шлях до фальсифікацій, які збираються чинити прихильники Віктора ЯНУКОВИЧА.

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО також заявляв, що за сфальшовані заяви про голосування вдома встановлена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до 6 років.