Збереться круглий стіл про нову міграційну політику Росії

29 січня о 12-00 відбудеться круглий стіл на тему: «Нова міграційна політика Росії: загроза або можливості для України», організований Російсько-українським Інформаційним центром. Запрошені: експерти Національного інституту проблем міжнародної безпеки при РНБОУ, Національної Академії Наук України, політологи Володимир Фесенко, Олег Покальчук, депутати Тарас Чорновіл (Партія Регіонів), Олексій Логвіненко (БЮТ), Сергій Рудик (ПОРА) і представники СПУ. (вул. Вєтрова, 7-б, оф. 30). Телефони: 8-050-158-36-62, 8-067-504-52-73, +7.925.517.8225,e-mail: rosukrinform@gmail.com.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter