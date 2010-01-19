Із сайту ПР зникла заява Януковича про європейський шлях України

З офіційного сайту Партії регіонів зникла інформація про те, що кандидат на пост Президента, лідер ПР Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що поведе Україну європейським шляхом і відновить партнерські відносини з Росією.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці дана інформація була розміщена на партійному сайті. Також вона була ретранслювала багатьма електронними ЗМІ. Станом на 12.15 вказана інформація на сайті ПР відсутня.

Зокрема, як раніше повідомляв офіційний сайт ПР, спілкуючись сьогодні з журналістами в Києво-Печерській Лаврі на святкуванні Водохреща, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що приведе Україну до Європи сильною, незалежною країною. «Я б хотів, щоби мене почули всі - ті, хто голосував за мене, і ті, хто голосував за інших кандидатів: я поведу Україну європейським шляхом. Але ми прийдемо до Європи не убогою, а сильною, незалежною країною, де панують європейські стандарти життя людей», - зокрема сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він підкреслив, що Україна увійде в Європу «як партнер, а не як прислужник».

В.ЯНУКОВИЧ також запевнив, що у разі його обрання Президентом, він відновить і відродить рівноправні партнерські відносини з Російською Федерацією. «Політика України буде збалансованою, і на першому місці буде національний інтерес», - сказав він, додавши потім: «Європейський шлях України буде чесним і чистим, як водохресна вода», - цитувала лідера ПР прес-служба.

Заступник голови ПР Ганна Герман у коментарі УНІАН звинуватила у зникненні інформації хакерів, які здійснюють атаки на сайт партії.