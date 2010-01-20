ЦВК оголосить результати раніше, ніж зазначено в законі

Центральна виборча комісія намагатиметься протягом трьох днів після отримання оригіналів протоколів оголосити результати першого туру виборів Президента України. Про це заявив член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

"Ми робитимемо все залежне від нас, щоб протягом трьох днів після отримання всіх протоколів окружних виборчих комісій повідомити громадськості та офіційно встановити результати виборів Президента України 17 січня", - сказав він.

"Я думаю, що ЦВК матиме можливість встановити результати не на 10-й день, як зазначено в законі, а дещо раніше", - заявив М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Як зазначив член ЦВК, від моменту оголошення офіційних результатів виборів залежить початок підготовки кандидатів та їх штабів, а також ЦВК і виборчкомів, до другого туру, який призначено на 7 лютого.