Тимошенко розказала про чотири технології, які задіють проти неї

Кандидат на пост Президента, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО попереджає, що проти неї у другому турі буде використано технології для недопущення перемоги на виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції.

«Я хочу застерегти вас від того, що сьогодні ЯНУКОВИЧ і достатньо сильні штаби, які фінансуються олігархією, зараз мають ряд технологій для того, щоб не допустити перемоги кандидата від демократичних сил у другому турі», - стверджує Ю.ТИМОШЕНКО.

Насамперед, за її даними, досягнуто домовленості з деякими псевдодемократами і псевдо патріотами, які заявлятимуть про те, що Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧ практично нічим не відрізняються.

«Вони знайшли підходи, знайшли, як заплатити гроші деяким «демократам» і «патріотам» за те, що вони проголошуватимуть «істину», що ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧ - це одне і те саме. Це проплачена технологія, запам`ятайте це. Я думаю, що якби ми були одне і те саме, то я не підтримувала б Віктора Андрійовича в 2004-му, в 2006-му, в 2007-му і 2008 роках. І не зробила б все, щоб Україна одержала шанс у 2004 році створити європейські правила, цінності і закони на своїй багатостраждальній землі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що всі заяви про те, що не варто йти голосувати у другому турі, оскільки Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧ - практично однакові кандидати, є результатом цієї технології, яка реалізується за гроші.

Друга технологія, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, полягає у тому, що порушуватимуться, зокрема у ЗМІ, теми з її біографії часів Леоніда КУЧМИ. «Підніматимуть брудні сюжети часів репресій КУЧМИ проти мене і моєї родини», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона наголосила, що це робитиметься для того, щоб принизити і дискредитувати її в очах виборців.

Третя технологія, яка, за інформацією Ю.ТИМОШЕНКО, використовуватиметься проти неї, це буде технологія «фальшивої реклами». «Ця технологія неприкритої фальшивої брехні, яка вустами ЯНУКОВИЧА пропонуватиме золоті гори – великі пенсії, зарплати та інші блага для людей, яких вони дійсно зачекалися протягом 18 років», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона переконана, що ці обіцянки будуть фальшивими.

«Якщо ви ловитиметеся на цю фальшиву соціальну рекламу, яку вони ніколи, коли були при владі, не виконували, то, як мінімум, запитайте у ЯНУКОВИЧА, чому, коли він був прем`єр-міністром, був найнижчий рівень пенсій і зарплат за всю історію України, кінцево у порівнянних показниках», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Також передвиборною технологією для недопущення перемоги демократичного кандидата Ю.ТИМОШЕНКО назвала дозвіл голосувати вдома без підтвердження такої необхідності медичними документами і реєстрацію людей у списках виборців у день голосування. «На жаль, все це бути освячено повністю заангажованою Центральною виборчою комісією. Ківаловщина у чистому вигляді, причому навіть грубіше, і все це спиратиметься на продажних суддів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.