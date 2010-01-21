Тимошенко відбула на батьківщину

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з робочою поїздкою в Дніпропетровську область.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО планує сьогодні в Кривому Розі відвідати ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» і поспілкуватися з керівництвом підприємства.

Також у Кривому Розі Ю.ТИМОШЕНКО зустрінеться з адміністративно господарським активом міста та бізнесменами.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО планує дати інтерв`ю місцевій телекомпанії.

У другій половині дня Ю.ТИМОШЕНКО планує відвідати місто Нікополь і взяти участь у церемонії вручення ордерів на квартири в новобудовах міста. Також Ю.ТИМОШЕНКО планує провести нараду з адміністративно-господарським активом Нікопольского району і міста Нікополь і дати інтерв`ю місцевій телекомпанії.

Сьогодні пізно ввечері Ю.ТИМОШЕНКО планує повернутися до Києва.