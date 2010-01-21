Герман звинувачують у провокації

Виконуючий обов`язки генерального директора КДР ТРК Віктор Павлюк радить прес-службі Партії регіонів перевіряти факти стосовно Київської державної регіональної телерадіокомпанії, щоб потім не довелося з`ясовувати стосунки в суді.

«Для мене ця ситуація і смішна, і парадоксальна. Наші новини ("За Київським часом" і "Час країни") виходять шість разів на тиждень - щодня, крім неділі. У неділю протягом п`яти чи шести років у нас жодного випуску новин не було. А нас звинуватили в тому, що ми в день виборів змушували оприлюднювати лише дані Національного екзит-полу», - сказав пан Павлюк.

Нагадаємо, що 20 січня Ганна Герман зробила заяву, що Юлія Тимошенко «чинить безпрецедентний тиск» на журналістів, змушуючи їх видавати в ефір лише контрольовані її штабом матеріали». Як приклад вона навели КДР ТРК. За її словами, до неї звернувся Олександр Опанасенко з Київської державної регіональної телерадіокомпанії. «Він заявив, що їх змушували в день виборів публікувати лише дані Національного екзит-полу, який давав кращий прогноз для Тимошенко. Також сьогодні, 20 січня, їм надійшла команда зі штабу Тимошенко транслювати сьогодні привітання Тимошенко з Хрещенням Господнім», - зазначала пані Герман.

Віктор Павлюк підтвердив ТК факт звернення Олександра Опанасенка (одного з менеджерів новинної служби) до Ганни Герман.

«Але зараз він вже відмовляється від своїх слів, у мене є його доповідна. Майже вся телерадіокомпанія в тому числі й Опанасенко 17 січня не працювали, на роботі була тільки технічна служба. Тому я розцінюю таку заяву як провокацію. Комусь вигідно через наших співробітників втягувати телекомпанію в напружену ситуацію, яка й без того під час виборів нелегка», - каже Павлюк.

Віктор Павлюк переконаний, що ТРК під час виборів спрацювала об`єктивно і толерантно, з боку жодного кандидата в президенти до них не було жодних претензій.

Щодо привітання Тимошенко, пан Павлюк сказав, що редакція новин у вівторок сама прийняла рішення про повтор понеділкового привітання з Водохрещем і президента Ющенка, і прем`єра Тимошенко в одному новинному блоці о 13.00. Зі свого боку Віктор Павлюк вважає це рішення правильним.

Нагадаємо, що заступник голови Держкомтелерадіо Микола Білоус вже відкидав закиди щодо можливого використання ресурсу обласних державних компаній для висвітлення передвиборної кампанії Юлії Тимошенко. Він зазначав ТК, що уся агітація Тимошенко в ефірах державних ТРК була проплачена з виборчого фонду кандидата.

«Телекритика»