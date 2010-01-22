Науковці на чолі з Патоном закликають проголосувати за «адекватний вибір»

Представники наукової інтелігенції на чолі із Героєм України Борисом ПАТОНОМ закликають українців обрати главою держави Юлію ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, під відповідним зверненням, яке було оприлюднене 21 січня у приміщенні Національно академії наук, підписалися більш як 20 видатних вітчизняних науковців.

У зверненні науковці наголошують, що «зараз Україна знову опинилася на роздоріжжі. Кожен із нас 7 лютого 2010 року обиратиме свій шлях у майбутнє нашої Батьківщини». «Ми, представники української інтелігенції, обираємо шлях інтелектуального розвитку, шлях реформ та побудови європейської держави, якою будуть пишатися прийдешні покоління громадян України. Врешті-решт, ми обираємо той шлях розвитку, на якому інтелект та совість вирішуватимуть долю кожного із нас. Тому в цей важливий момент в історії України ми закликаємо вас, дорогі співвітчизники, підтримати наш вибір та обрати Президентом України Юлію Володимирівну ТИМОШЕНКО», - йдеться у зверненні.

Як відзначив президент НАН України Б.ПАТОН, вибори Президента мають велике значення для нашої країни та її майбутнього. На його думку, саме Ю.ТИМОШЕНКО здатна повернути українцям впевненість, надію, консолідованість. Б.ПАТОН наголосив, що під час масштабної економічної кризи уряд Ю.ТИМОШЕНКО зробив все можливе, щоб запобігти значному падінню економіки, зробивши ставку на науку, зокрема на інновації.

«Уряд і особисто Ю.ТИМОШЕНКО засвідчують глибоке розуміння цього питання, постійно приділяють йому велику увагу, завдяки чому Україна нарешті може зрушити із місця у своєму розвитку», - зазначив президент НАНУ.

У свою чергу, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України, академік Ярослав ЯЦКІВ, підкреслив, що «протягом останніх двох років, незважаючи на жорстку економічну кризу, всі були свідками, як уряд намагався вирішити цілу низку важливих питань».

Коментуючи ситуацію напередодні другого туру президентських виборів, директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Рильського НАН України Ганна СКРИПНИК зазначила, що «на жаль, ми зараз перед таким вибором, що коли він буде неадекватним, то ми можемо втягти країну в безкінечне протистояння». «Ми повинні обрати те краще, що сприятиме розвиткові нації. Ті дії, які вчиняла Ю.ТМИОШЕНКО як керівник уряду впродовж останніх років щодо Національної академії, її підтримки, підтримки інноваційного розвитку, говорять про те, що вона розуміє наукові пріоритети і значення розвитку науки для держави в цілому», - констатувала Г.СКРИПНИК.

Як повідомили УНІАН в НАН України, це звернення відкрите для підписання.