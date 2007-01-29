Черновецький дозволив Януковичу будуватися в центрі Києва

Київська міська державна адміністрація дала дозвіл на будівництво нових приміщень Кабінету міністрів України на вулиці Грушевського та Музейному провулку.

Про це йдеться у розпорядженнях КМДА від 27 січня 2007 р., розміщених на офіційному веб-порталі столичної влади.

Згідно з документом, Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України отримав дозвіл на здійснення розробки проекту капітального ремонту Будинку Уряду (пам`ятка архітектури місцевого значення охоронний № 186) на вул. Грушевського, 12/2 за умови отримання всіх необхідних дозволів.

Крім того, згідно з іншим розпорядженням, столична влада дозволила здійснити прибудову до адмінбудинку Кабінету Міністрів на вул. Грушевського, 12/2. Але попередньо Секретаріат Кабінету Міністрів має у встановленому порядку оформити право користування земельною ділянкою та отримати необхідні дозволи для проведення зазначених будівельних робіт.

Окремим розпорядженням КМДА дає дозвіл на будівництво службово-офісного будинку Кабміну у Музейному провулку. Цей документ також передбачає попереднє оформлення права користування земельною ділянкою у зазначеному провулку.

Як зазначається у розпорядженнях, рішення прийняті відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про основи містобудування", "Про охорону культурної спадщини", враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 04.10.2006 №1384 „Про проведення капітального ремонту Будинку Уряду, будівництво прибудови до адміністративного будинку Кабінету Міністрів України та службово-офісного будинку по Музейному провулку", державний акт на право постійного користування землею І – КВ № 003306 та зважаючи на звернення Кабінету Міністрів України від 25.10.2006.