Янукович скептично оцінив висновки юристів

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує Конституційному Суду припинити провадження по поданню 47 народних депутатів щодо заборони перегляду конституційної реформи.

Як передає кореспондент УНИАН, про це сьогодні під час судового засідання сказав постійний представник Кабінету Міністрів у КС Павло ЕВГРАФОВ, викладаючи позицію глави уряду.

В.ЯНУКОВИЧ, за словами його представника, переконаний, що Закон "Про внесення зміни до розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Конституційний Суд України", ухвалений 4 серпня 2006 року, відповідає Основному закону.

"Позиція прем`єр-міністра полягає в тому, що, оскільки питання лежить не в правовій, а в політичній площині, необхідно припинити конституційне провадження в цій справі на підставі пунктів 2, 3 ст. 45 Закону України "Про Конституційний Суд” - невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією і непідвідомчістю Конституційному Суду України порушеного в конституційному поданні питанні 47 депутатами" - сказав П.ЄВГРАФОВ.

В ході свого виступу він скептично оцінив висновки більшості юридичних інституцій, які погоджувались з авторами подання щодо невідповідності вимогам Основному закону ухвалених 4 серпня 2006 року змін. Він підкреслив, що КС не може переглядати діючу Конституцію. А закон №2222 "Про внесення змін до Конституції" він назвав "пам`ятником": "норми закону стали тілом Конституції, і самого закону вже не існує".

Як повідомялв УНІАН, Верховна Рада 4 серпня 2006 року перед голосуванням по кандидатурі прем`єр-міністра прийняла Закон України “Про внесення зміни до розділу IV завершальні і перехідні положення Закону України “Про Конституційний Суд України”, яким скасоване право КС проводити ревізію внесених в грудні 2004 року змін до Конституції України. Президент цього ж дня підписав прийнятий закон.

19 вересня 2006 року народний депутат з фракції “Наша Україна” Михайло ПОЖИВАНОВ зареєстрував конституційне подання 47 депутатів щодо неконституційності цього закону.

18 січня КС розпочав розгляд цього подання.