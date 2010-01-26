Чорновіл пророкує Януковичу серйозні проблеми з його партією

За будь-яких результатів президентських виборів з Партії регіонів вийде частина народних депутатів, але розколу в лавах «регіоналів» не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ (позафракційний) сьогодні на прес-конференції.

Він зазначив, що «через самозахоплення, через затискання членів партії може бути певне обсипання», тобто вихід з лав Партії регіонів деяких народних депутатів і приєднання їх до інших політичних сил.

Т.ЧОРНОВІЛ зазначив, що в разі перемоги на президентських виборах Юлії ТИМОШЕНКО в парламенті може «зцементуватися коаліція за участю 300-350 народних депутатів за рахунок, в тому числі, фракції Партії регіонів».

Він зазначив, що вважає такий розвиток подій досить вірогідним, якщо Президентом буде обрана Ю.ТИМОШЕНКО, а Сергій ТІГІПКО стане прем’єр-міністром.

За словами Т.ЧОРНОВОЛА, за таких умов більшість бізнесменів з Партії регіонів «захочуть мати спокійні умови для роботи», і така ситуація стане приводом для «обсипання партії, але не призведе до її розколу».

Водночас Т.ЧОРНОВІЛ вважає, що у разі перемоги на президентських виборах Віктора ЯНУКОВИЧА у Партії регіонів «обсипань буде менше, але трансформації все одно будуть проведені досить серйозні».

Він зазначив, що після обрання В.ЯНУКОВИЧА главою держави події можуть відбуватися за двома сценаріями. Найвірогіднішим і «на 90% реальним» Т.ЧОРНОВІЛ вважає сценарій, за якого В.ЯНУКОВИЧ не зможе створити в парламенті коаліцію і не зможе вплинути на призначення уряду. За словами депутата, тоді в державі спостерігатиметься така ж ситуація, як і нині - протистояння між Президентом та прем’єр-міністром.

В іншому випадку коаліція може бути створена коаліція у разі досягнення домовленостей із Володимиром ЛИТВИНОМ та з фракцією “Наша Україна – Народна самооборона”. Т.ЧОРНОВІЛ зазначив, що ця коаліція буде нестійкою, і вона не надасть В.ЯНУКОВИЧУ впевненості у стабільному майбутньому. За його словами, за таких умов В.ЯНУКОВИЧ захоче мати прем’єра, який буде несамостійним і не матиме серйозного впливу.

Т.ЧОРНОВІЛ підкреслив, що за будь-якого сценарію «у В.ЯНУКОВИЧА будуть серйозні проблеми».

Т.ЧОРНОВІЛ також не виключив, що у 2012 році в Партії регіонів може змінитися керівництво, але це станеться тільки за умови, якщо В.ЯНУКОВИЧ сам заявить, що йде на відпочинок. На думку депутата, за інших умов ніхто, крім В.ЯНУКОВИЧА, очолити партію на даному етапі не зможе.

Т.ЧОРНОВІЛ вважає, що в разі відходу В.ЯНУКОВИЧА від керівництва партією, її може очолити народний депутат Юрій БОЙКО. За його словами, про це вже сьогодні говорять у партії.

Прогнозуючи, хто може обійняти вищі державні посади в разі обрання В.ЯНУКОВИЧА Президентом України, Т.ЧОРНОВІЛ зазначив, що главою Секретаріату Президента може стати Сергій ЛЬОВОЧКІН, а найвигідніше для лідера ПР буде залишити генпрокурором Олександра МЕДВЕДЬКА.

Крім того, на думку Т.ЧОРНОВОЛА, вже сьогодні відчувається, що В.ЯНУКОВИЧ дещо втомився, і тому депутат не виключив, що в разі обрання Президентом лідер ПР захоче значну частину відповідальності «скинути на когось, зокрема, на Миколу АЗАРОВА, але заледве чи це об‘єднає людей».

Т.ЧОРНОВІЛ прогнозує, що в разі формування коаліції у складі НУ-НС та Партії регіонів прем’єр-міністром може стати Юрій ЄХАНУРОВ. Разом із тим він зауважив, що і кандидатури М.АЗАРОВА, і Ю.ЄХАНУРОВА «багатьох не задовольнять, і заледве чи об‘єднають, зокрема, народних депутатів у парламенті».