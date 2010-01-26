Чи загрожує Луценку відставка
Думка експертів
|Сергій Таран
Зокрема, в інтерв’ю УНІАН політолог Сергій ТАРАН, коментуючи ініціативу Партії регіонів звільнити Ю.ЛУЦЕНКА, зазначив, що другий тур виборів Президента є вирішальним. У цій ситуації, за його словами, політичні сили демонструють бажання мати максимальний контроль над усіма державними інституціями, що причетні до виборчого процесу. Експерт додав, що органи внутрішніх справ є одними з найважливіших серед них.
С.ТАРАН висловив сумнів у тому, що Партії регіонів вдасться зібрати необхідну кількість голосів за звільнення Ю.ЛУЦЕНКА. Разом з тим він додав, що навіть у разі результативного голосування “все одно Ю.ЛУЦЕНКО залишиться виконувати обов’язки міністра внутрішніх справ”. У такому разі, зазначив експерт, ініціативу про розгляд у ВР цього питання можна розглядати як “попередження для ЛУЦЕНКА з боку Партії регіонів, аби він був максимально нейтральним і незаангажованим” під час виборчого процесу.
|Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ