Янукович скасував робочу поїздку до Харкова

Скасована запланована на завтра поїздка до Харкова кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації Партії регіонів, поїздку скасовано у зв’язку з нарадою в Києві, у якій має брати участь лідер ПР.

Дату поїздки В.ЯНУКОВИЧА до Харкова буде повідомлено пізніше, зазначив представник прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, у рамках своєї передвиборчої кампанії В.ЯНУКОВИЧ цього року вже двічі відвідував Харків - 14 і 20 січня.