Янукович скасував робочу поїздку до Харкова
20:14, 26 січня 2010Політика
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Цього року вже двічі був
Скасована запланована на завтра поїздка до Харкова кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації Партії регіонів, поїздку скасовано у зв’язку з нарадою в Києві, у якій має брати участь лідер ПР.
Дату поїздки В.ЯНУКОВИЧА до Харкова буде повідомлено пізніше, зазначив представник прес-служби.
Як повідомляв УНІАН, у рамках своєї передвиборчої кампанії В.ЯНУКОВИЧ цього року вже двічі відвідував Харків - 14 і 20 січня.
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